Сотрудники курганского завода создали ОПГ, чтобы грабить предприятие

В Кургане 11 работников ОАО АК «Корвет» осуждены за хищение имущества предприятия. Им удалось ограбить завод на 1,5 млн рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Курганской области, в суде было доказано, что в начале марта 2016 года двое работников завода создали организованную преступную группу, в которую вошли 11 человек. Участникам был обещан стабильный доход от хищений имущества «Корвета».

Банда занималась кражами и сбытом нефтепроводной арматуры и комплектующих. Материалы они вывозили с завода в контейнерах под видом готовой продукции. Мелкие комплектующие для нефтепроводной арматуры вывозились на уборочной технике, которая также принадлежит предприятию.

Двое из подельников, признавшие вину, осуждены к условной мере наказания. Остальные не согласились с предъявленным обвинением, но после представления неопровержимых доказательств суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 1,5 до 4 лет с отбыванием в колонии общего режима. На имущество девяти осужденных наложен арест.

Курган, Ольга Злотникова

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