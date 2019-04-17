В Зауралье женщин-осужденных отправили на сортировку мусора

Сортировкой мусора в Кургане занимаются женщины, отбывающие срок в колонии-поселении. На одном из предприятий города они под присмотром сортируют картон, стеклянную и алюминиевую тару, полиэтиленовые изделия.

«Для осужденных установлен восьмичасовой рабочий день и заработная плата не ниже минимального размера, предусмотренного законодательством», – сказали в УФСИН по Курганской области. Договор по сортировке твердых бытовых отходов силами осужденных заключен до конца текущего года. На автоматизированной поточной линии трудятся 17 женщин.

В УФСИН отказались назвать предприятие, на котором работают заключенные. По данным «Нового Дня», речь может идти о компании по вывозу мусора «Сток», которой руководит известный курганский предприниматель Игорь Путин.

Курган, Ольга Злотникова

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