В Кургане на улице обнаружили труп мужчины

Силовики в Кургане выясняют, кто убил мужчину, чей труп был обнаружен вечером 16 апреля на улице Ломоносова. Тело нашли возле магазина.

«Установлено, что погибший – мужчина 1955 года рождения проживал в одном из домов, расположенных по этой же улице», – сообщили в СУ СКР по Курганской области и добавили, что проводится доследственная проверка.

В социальных сетях появилась информация о том, что мужчину до смерти забили подростки.

«Перекресток улиц Пугачева и Ломоносова. Лежал труп мужчины, как рассказала жена, мужчину избили трое подростков», – написала одна из участниц группы «Инцидент. Курган» ВКонтакте.

Однако, по данным источников «Нового Дня» в правоохранительных органах, версия, обсуждаемая в соцсетях, пока не нашла своего подтверждения: на теле умершего имеются лишь следы, характерные для падения, телесных повреждений, указывающих на избиение, нет.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 17.04.19

В Зауралье женщин-осужденных отправили на сортировку мусора. / Сотрудники курганского завода создали ОПГ, чтобы грабить предприятие. / В Притобольном районе Зауралья выбрали нового главу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»