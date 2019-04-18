Власти Кургана устроят для жителей гастрономический праздник

В июне в Кургане пройдет необычное для города событие – гастрономический фестиваль, в ходе которого шеф-повара ведущих ресторанов и кафе города будут угощать жителей изысканными блюдами.

В мэрии пообещали организовать несколько тематических зон, кулинарные мастер-классы, выставки-продажи продукции предприятий общественного питания. Мастера поделятся с гостями фестиваля рецептами блюд курганской кухни, в том числе блюд из рыбы, обитающей в курганских водоемах – пеляди.

Власти Кургана просят горожан придумать название для фестиваля. Оно должно быть емким, звучным и отражать тематику мероприятия. Предложения принимаются до 1 мая 2019 года по электронной почте: derpit@kurgan-city.ru.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 17.04.19

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