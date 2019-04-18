В Кургане продавали фальшивый кислород

В Кургане производили и продавали фальшивый медицинский газообразный кислород. Силовики вышли на производителя контрафакта в ходе оперативно-профилактической операции, которая проходила в регионе с 3 по 12 апреля.

Как рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева, речь идет об индивидуальном предпринимателе, который к действующим фармкопаниями региона [«Синтез» и «Велфарм»] отношения не имеет. Название фирмы в интересах следствия пока не разглашается.

В отношении директора предприятия, выпускавшего фальшивое лекарственное средство, возбуждено уголовное дело.

Отметим, что всего в ходе проведения операции «Контрафакт» было проверено 1222 торговых объекта, изъято 4719 единиц товаров с признаками контрафактности. По большей части, это алкоголь и табачная продукция (3651 единица). Возбуждено девять уголовных дел.

Курган, Ольга Злотникова

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