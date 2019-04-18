Глава Зауралья Вадим Шумков побывал на встрече с Владимиром Путиным

Президент Владимир Путин принял в Кремле выпускников второго потока программы развития управленческого кадрового резерва, реализуемой на базе высшей школы управления РАНХиГС. В мероприятии, которое состоялось в среду, 17 апреля, принял участие и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Среди 75 человек, прошедших обучение, – сотрудники органов государственной власти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний, главы ряда регионов. В состав второго потока вошли, в частности, 24 финалиста конкурса управленцев «Лидеры России», в том числе уже занявшие в 2018 году ряд государственных должностей, сообщают в пресс-службе Кремля.

«Хочу вас поздравить с окончанием учебы, выразить надежду, что вы будете двигаться дальше по карьерной лестнице, удовлетворяя и свои амбиции, и показывая хороший пример другим. Ну а самое главное, работая на пользу страны, на пользу людям нашим, а требования к управленцам возрастают, вы это сами чувствуете, видите, – обратился к выпускникам программы президент Путин. – Очень приятно, что возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней, и региональных, и федеральных. У вас, насколько я понимаю, уже семь губернаторов и исполняющих обязанности губернаторов, три заместителя министра появилось из ваших рядов, а всего за два потока 11 губернаторов и два федеральных министра. Это очень хороший показатель».

Напомним, глава Курганской области Вадим Шумков – выпускник программы развития управленческого кадрового резерва. По его словам, учеба там имеет двойной эффект. Речь не только об образовательном модуле, который весьма интересен с точки зрения саморазвития и повышения навыков управляющей культуры. Но и о расширении коммуникаций.

«Мероприятие оказалось достаточно эффективным, в том плане, что наработаны определенные коммуникации. Многие из выпускников программы – это действующие замы федеральных министров, сотрудники государственных корпораций, чиновники из других регионов, с которыми тоже будет необходимо коммуницировать, работая на Курганскую область», – поделился впечатлениями Вадим Шумков.

Курган, Ольга Злотникова

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