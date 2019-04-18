Жительнице Кургана заплатили за то, что на нее упал дорожный знак

Жительнице Кургана удалось отсудить деньги у компании «Каюн», занимающейся изготовлением и монтажом дорожных знаков и указателей, а также обслуживанием дорог и остановочных комплексов.

Компенсация была взыскана за травму, которую женщина получила из-за падения на нее металлической конструкции. ЧП произошло в июне 2018 года на остановке «ЖБИ-1» Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина дожидалась своего автобуса на проспекте Машиностроителей в Кургане.

В какой-то момент установленный рядом дорожный знак особого предписания «Место остановки автобуса (или) троллейбуса» пошатнулся и рухнул на женщину. В результате ей были причинены телесные повреждения, расценивающие как легкий вред здоровью.

Обслуживанием знака по договору с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Кургана выполняло ООО «Каюн». В связи с этим суд взыскал с компании в пользу потерпевшей 70 тыс. рублей.

Курган, Ольга Злотникова

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