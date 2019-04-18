В Кургане ради пробежки спортсменов перекроют центр города

В Кургане в субботу, 27 апреля, будут закрыты для движения центральные улицы города. Как пояснили в пресс-службе Управления по физкультуре, спорту и туризму региона, это связано с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты на призы областной газеты «Новый мир».

Маршрут остается неизменным и пролегает по центру города. Поэтому для движения автотранспорта будут закрыты улицы в квадрате улиц Гоголя, Томина, Карла Маркса и Ленина. Движение будет восстановлено по завершению забегов ориентировочно после 15 часов.

Добавим, что в этом году эстафета проводится в 79-й раз, она посвящена 74-ей годовщине Победы в Великой отечественной войне. В рамках эстафеты на дистанции выйдут команды курганских школ и вузов. Также традиционной будет и кольцевая велогонка.

Курган, Ольга Злотникова

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