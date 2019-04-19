В Зауралье планируют создать образовательный бренд

Педагоги и директора образовательных учреждений Кургана и области приняли участие в очередном круглом столе, который прошел в рамках подготовки к формированию программы развития региона на ближайшие пять лет.

Основные предложения, прозвучавшие в ходе встречи, касались повышения престижа профессии педагога, создания регионального образовательного бренда, укрепления межведомственного взаимодействия.

Дискуссия получилась острой – проблемы в образовании обсуждали в течение полутора часов. Эксперты отрасли подошли к вопросам в комплексе, обозначая задачи дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования и предложив пути их решения.

По мнению председателя Общественного совета департамента образования и науки Ларисы Таруниной, проблемы у детей начинаются еще в семье, и учить нужно, в первую очередь, родителей. Она пояснила, что сегодня происходит деформация традиционного уклада воспитания в семье. Родители перестали разговаривать, играть с детьми, уделять им внимание, что осложняет работу педагогов в детском саду.

В качестве выхода из ситуации Лариса Тарунина назвала создание общего электронного ресурса, который бы объединил воспитателей, родителей, бабушек и дедушек, помог в выстраивании единой концепции воспитания детей.

Одна из самых острых проблем в сфере образования – кадровый голод. По мнению директоров школ, получив педагогическое образование, молодежь не хочет идти работать по специальности по ряду причин. Причем дело не только в высокой нагрузке и мизерной зарплате. Профессия педагога потеряла престиж, общество без уважения относится к труду учителя.

Если эту ситуацию в корне не изменить, то дефицит кадров в сфере образования сократить не удастся, заявили представители средней школы. В связи с этим было предложено ввести дифференцированный подход к оплате труда тех педагогов, которые достигают высоких результатов в работе, а также с помощью СМИ рассказывать о лучших учителях региона.

Ректор Института развития образования и социальных технологий Борис Куган подошел к вопросу модернизации регионального образования масштабно. Он предложил создать в области свой образовательный бренд, который бы отражал все достижения. По его мнению, системе образования Курганской области есть чем гордиться, например, сетью культурно-образовательных центров, которых по всему региону насчитывается порядка 180, педагогическими клубами, новым проектом «Система непрерывного педагогического образования» и другими.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, также на заседании круглого стола шла речь о взаимодействии департамента образования и науки с другими отраслевыми структурами, в том числе с высшими учебными заведениями, а также предприятиями, для которых колледжи, техникумы и вузы готовят молодых специалистов.

Напомним, что серия круглых столов в рамках подготовки программы развития Курганской области на ближайшие пять лет проводится по поручению врио губернатора Вадима Шумкова. Все предложения, которые поступают в ходе обсуждения, будут проанализированы, а лучшие из них лягут в основу программного документа.

Курган, служба информации

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