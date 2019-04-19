Вадим Шумков уехал в Тюмень на встречу с министром финансов РФ

В пятницу, 19 апреля, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков вместе с коллегами из других субъектов УФО принял участие в рабочей поездке министра финансов РФ Антона Силуанова в Тюмень. Чиновники уже посетили ряд строительных объектов и предприятие по производству нефтепромыслового оборудования АО «Сибнефтемаш».

Представительная делегация также побывала в новых районах многоэтажной застройки, осмотрела транспортные развязки Тюменской кольцевой автомобильной дороги.

«С Антоном Силуановым и коллегами – губернаторами заехали на хорошо мне известный завод «Сибнефтемаш». Он стал одним из первых предприятий, на котором была начата реализация программы повышения производительности труда. Уже есть определенные результаты. Будем внедрять эту программу и в Курганской области», – отметил Вадим Шумков.

В пресс-службе правительства области добавляют, что сегодня Вадим Шумков также примет участие в совещании «О реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», которое проведет Антон Силуанов.

Также глава Зауралья примет участие в работе круглого стола «Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» и посетит торжественное открытие Многопрофильного клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя».

Курган, Ольга Злотникова

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