Браконьер в центре Кургана напал на рыбинспектора

В Кургане вынесен приговор в отношении местного жителя, который напал на инспектора территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Таким образом он хотел отстоять право ловить рыбу в Тоболе.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, на скамье подсудимых оказался 48-летний неработающий житель Кургана, который 1 июня 2018 года ловил рыбу на набережной реки Тобол недалеко от областной филармонии.

Нетрезвого рыбака, который пытался добыть рыбу при помощи запрещенного орудия – малогабаритной сети, – заметил инспектор Федерального агентства по рыболовству Нижнеобского территориального управления. Он потребовал немедленно прекратить нарушение закона, однако в ответ рыбак два раза ударил инспектора головой по лицу.

В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Суд признал курганца виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 19.04.19

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