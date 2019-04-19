Глава Зауралья рассказал Антону Силуанову об экономических проблемах региона

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков принял участие в совещании, которое провел министр финансов страны Антон Силуанов.

Темой встречи с главами субъектов УрФО стала реализация национальных проектов, которые курирует министр. Зауралье участвует в двух из них – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

В своем докладе Вадим Шумков рассказал о том, как нацпроекты реализуются в Курганской области. Он отметил, что целью этих проектов является увеличение к 2024 году численности занятых, доли бизнеса в валовом региональном продукте. Общее финансирование проектов с 2019 по 2024 годы составляет 1,2 млрд рублей.

По словам Шумкова, для успешной реализации проектов необходимо решить застарелые проблемы в экономике Курганской области. Среди них – высокие по сравнению с соседними регионами ставки на налоги предпринимателей, работающих по «упрощенке», транспортный налог, завышенные энерготарифы для предприятий.

В итоге предпринимателе нередко переводят свой бизнес в соседние регионы, а то и вовсе закрываются. А усилия властей, направленные на улучшение делового климата, не могут быть достаточно эффективными из-за высоких налогов. Их, в свою очередь, снизить нельзя из-за низкой наполняемости бюджета.

«Пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения в соседних регионах от 1 до 5% на фоне 6 – 15% в Курганской области и практически нулевая государственная поддержка обуславливают перерегистрацию налогоплательщиков в других регионах и депрессивные настроения у местного предпринимательства. Усугубляют все высокие тарифы на электроэнергию и низкая покупательская способность не только населения, но и бизнеса, а также постоянные проверки со стороны контрольно-надзорных органов», – перечислил проблемы экономики Вадим Шумков.

Как сообщают в пресс-службе правительства области, среди предпринятых шагов по улучшению ситуации Вадим Шумков назвал выделение производственных площадей с инфраструктурой в трех территориях опережающего социально-экономического развития для потенциальных инвесторов, развитие госпрограммы лизинга оборудования, льготное финансирование бизнес-идей, входящих в реестр инвестиционных проектов, и другие меры.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 19.04.19

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