Спустя 90 лет в Зауралье торжественно вернулись важные православные реликвии

В Далматовский мужской Свято-Успенский монастырь вернулись шлем и кольчуга Преподобного Далмата, которые с 30-х годов прошлого века хранились в музейных фондах Екатеринбурга.

Передача православных реликвий произошла в субботу, 20 апреля 2019 года. На церемонию приехали уральский полпред Николай Цуканов, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

С принимающей стороны были епископ Шадринский и Далматовский Владимир, наместник Успенского Далматовского мужского монастыря игумен Варнава и глава Зауралья Вадим Шумков. Именно Шумкову удалось вернуть принадлежащие Далматовскому монастырю святыни. Ранее краеведы, представители православной и культурной общественности неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой поспособствовать возврату шлема и кольчуги, но ни к какому результату эти попытки не привели.

В субботу при прихожанах в храме был отслужен молебен, после которого доспехи Далмата Исетского (в миру Дмитрий Иванович Мокринский, 1594 -1697) торжественно вернулись на свое место. Почетное право открыть витрину, в которой хранятся драгоценные реликвии, было предоставлено Николаю Цуканову и Вадиму Шумкову.

Как подчеркнул полпред, передача святынь – реальный вклад в дело возрождения не только Далматовского монастыря, который приведут в порядок вместе с прилегающей территорией, но и всей Курганской области. Цуканов отметил, что возвращение реликвий на далматовскую землю даст старт развитию туристического потенциала региона. В ряде других храмов начнутся реставрационные работы, постепенно будет развиваться гостиничная инфраструктура.

Глава Зауралья Вадим Шумков поблагодарил Николая Цуканова за оказанное содействие и отметил, что совместными усилиями обещание вернуть святыни на свое исторической место выполнено.

«Министерство культуры выделяет средства для восстановления основного собора Далматовского ансамбля. В рамках совместных действий, без участия бюджетных денег, завершаются работы по восстановлению храма в селе Карачельское Шумихинского района. Совместно с общественными организациями двигаемся по восстановлению храмов в селах Батурино Шадринского района, Рычково Белозерского района. Такими действиями возрождаем духовную жизнь Курганской области, – рассказал о планах Вадим Шумков. – Часто приходится слышать, что Курганская область слаба экономически, но материальная слабость начинается с духовной. Будем заниматься развитием экономики и укреплением духа».

Курган, Ольга Злотникова

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