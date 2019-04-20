Полпред Цуканов подписался в соцсетях на курганского школьника, с которым познакомился в Далматово

В субботу, 20 апреля, уральский полпред Николай Цуканов и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков посетили школу №2 в Далматово. Чиновники пообщались с педагогами и учениками, а также осмотрели здание и территорию учебного заведения.

Отдельную остановку сделали в кабинете информатики, где шло занятие. Полпред поговорил со школьниками, в частности, об их виртуальной жизни в социальных сетях. Один из учеников в диалог включился особенно активно. По итогу разговора Цуканов попросил своего помощника подписаться на страничку школьника в соцсети «ВКонтакте». Полпред заверил, что будет его другом и подписчиком.

Обращаясь к старшеклассникам, полномочный представитель президента отметил: «Вы можете стать теми, кто своими силами и знаниями изменит жизнь своего города в лучшую сторону. Никто кроме вас это сделать не сможет. Чего вам не хватает, то и надо делать в своем городе».

Особое внимание полпред и врио губернатора обратили на ремонт школы. Зданию 1969 года постройки требуется капитальный ремонт. В 2018 году школа была включена в областную инвестиционную программу, на ее ремонт было выделено из областного бюджета 5 млн рублей. Уже отремонтирована кровля, частично произведена замен окон и центрального тамбура. Но основная часть ремонта впереди.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 20.04.19

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