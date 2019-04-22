На улицах Кургана положат «временный» асфальт

В Кургане в преддверии майских праздников началась активная работа по благоустройству городских улиц. Восстановление части дорог ложится на плечи АО «Водный Союз», которое в осенне-зимний период провело немало раскопок, а восстановило покрытие только в зимнем варианте. Но и на этот раз асфальтирование будет временным.

«Нами принято решение положить асфальт по временной схеме: слой твердого покрытия будет тоньше, чем обычно, кроме того, он будет положен на еще не оттаявший грунт. Но мы осознанно пошли на этот шаг и дополнительные расходы, поскольку в праздничные дни центральные городские маршруты должны быть приведены в порядок», – цитируют слова главного инженера ресурсоснабжающей организации Владимира Шаляпина в пресс-службе «Водного Союза».

По его словам, после установления на улице положительных температур, временный асфальт будет заменен на капитальное твердое покрытие. Отметим, что пока будут восстановлены только центральные дороги.

С 23 по 24 апреля будут асфальтированы участки по ул. Гоголя, 44 и на перекрестке ул. Ленина – К.Мяготина. Выполнение данных работ потребует частичного перекрытия движения по ул. Гоголя и ул. Ленина. Что касается участков, восстановленных в зимнем варианте и расположенных в остальных районах города, то, по данным источника, они будут благоустроены в соответствии с графиком работ 2019 года.

Курган, Ольга Злотникова

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