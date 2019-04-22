В Кургане подросток раздал друзьям 600 тысяч рублей

В Кургане вынесен приговор 15-летнему подростку, который украл крупную сумму денег у своего опекуна, а спустя пару месяцев вместе с другом обокрал автомобиль.

Несмотря на то, что в суде парень раскаялся, его отправили в колонию. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, первое преступление трудный подросток совершил в августе 2018 года во время празднования Дня города.

Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл из сейфа своего опекуна более 600 тыс. рублей. Украденные деньги он быстро потратил, в том числе на покупку сотовых телефонов себе и своим друзьям и совместные развлечения.

В ноябре 2018 года, так же будучи нетрезвым, вместе со своим другом подросток проник в чужой незапертый автомобиль, находящийся на парковке у магазина «Метрополис» в 3 микрорайоне Кургана. Из машины парни похитили видеорегистратор и 400 рублей.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 10 дней с отбыванием наказания в воспитательной колонии, его другу – обязательные работы на срок 120 часов.

Курган, Ольга Злотникова

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