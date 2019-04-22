Увольнение курганских чиновников вызвало бурю негодования в Сети

Жесткая кадровая политика нового главы Зауралья Вадима Шумкова вызвала бурную ответную реакцию. На форумах и в соцсетях стали появляться негативные комментарии об оптимизации в правительстве и других структурах, и об обновлении команды.

«Видим только увольнение сильных руководителей. Приехали молодые люди без опыта, без знания проблем Курганской области. Увольняют не только руководителей, но и специалистов», – написал человек с ником Курганец2.

«Курган – болото. А пока все сказки очередные. Не верю. А вот хуже точно будет», – вторит комментаторам пользователь, скрывающийся под ником 45.

Большинство таких комментариев пишутся словно под копирку и появляются на сайтах СМИ в обсуждениях под статьями, то есть там, где один человек может написать сто сообщений под разными никами. По словам экспертов, происходящее, скорее всего, объясняется недовольством тех, кто подвергся кадровым чисткам. Такая реакция чиновников стандартна, она характерна для любого региона, где меняется формат работы.

«Такая вспышка «антишумковщины» может случиться не только в Курганской области, но и в любом регионе, где проходит смена руководителей на ключевых постах. И на сайтах СМИ, и в соцсетях в такие периоды активизируются так называемые боты, которые критикуют новую политику, оправдывая бывшее руководство», – говорит политолог Алексей Чучмарев. Следить за настоящими настроениями населения он все-таки советует в соцсетях, где в большинстве своем находятся не боты, а живые люди.

«Там и нужно узнавать, что народ думает о новой политике», – резюмирует эксперт. Он добавляет, что тот небольшой объем негатива, который сейчас выкладывают в сеть аутсайдеры, не способен каким-либо образом отразиться на рейтингах Вадима Шумкова.

«Наоборот, это говорит о том, что он начал вести работу в нужном направлении, – уверен Чучмарев. – Негатив возник после проведенных проверок в руководстве области, города, здравоохранении. Тот, кто попал под проверки, старается дезинформировать население через фейковые комментарии. Очевидно, что комментарии пишет группа обозленных людей. Вообще, надо понимать, что чем больше человек делает, тем больше поводов для разговоров».

Отметим, что пользователи соцсетей уже отреагировали на «антишумковскую» кампанию. «Думаю, рейтинг у него никак не упадет...», – пишет Александр Ездин. «Видимо, порядок не всем к душе», – считает Анастасия Филиппова. «Если занимаются люди подобным бредом, значит, видят в Шумкове сильную кандидатуру», – убежден Владимир Жуков. Аналогичные настроения и у десятков других пользователей ВКонтакте.

Курган, Ольга Злотникова

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