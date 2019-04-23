В Кургане «объявят в розыск» собственников брошенных садов

Курганских чиновников обязали найти собственников брошенных садовых и дачных участков, чтобы убедить их привести землю в порядок. Такое распоряжение дал врио губернатора Вадим Шумков после того, как увидел заросшие сухостоем участки вдоль шоссе им. Тюнина.

В понедельник, 22 апреля, глава Зауралья вместе с руководителями областных и городских ведомств проехался по улицам города, чтобы оценить их готовность к летнему периоду. На Тюнина взгляд Вадима Шумкова приковали мусор и пожароопасный сухостой на брошенных и сгоревших дачных участках, расположенных вдоль шоссе.

Глава региона поручил чиновникам провести обследование территорий дачных кооперативов, выявить собственников брошенных строений и провести с ними работу, убеждая людей привести участки в нормальное состояние. Если же собственников нет – принять меры к передаче земельных участков в муниципальную собственность и навести на них порядок уже собственными силами.

Также комиссия побывала на улице Омской, которая вызвала серьезные нарекания со стороны Шумкова: грязные покосившиеся заборы, полуразрушенные рекламные конструкции, мусор и разбитые обочины.

«Улица Омская – ворота города Кургана, для тех, кто приезжает со стороны Тюмени, – обратился к присутствующим Шумков. – Театр начинается с вешалки, встречают по одежке – есть такие пословицы. Так какое впечатление может сложиться об областном центре, глядя на улицу Омскую?».

Врио губернатора поручил провести беседы со всеми собственниками объектов вдоль трассы, потребовав не только навести порядок, но и поддерживать его постоянно.

«В этом году правительство выделило серьезное финансирование на приведение в порядок улицы Омской, такого же движения будем требовать от собственников частных баз, потому что мы считаем, что чистота города – это не только задача власти. Если мы говорим про частные владения, то эта задача тех людей, кто является собственниками, либо пользователями данной территории», – заявил Вадим Шумков.

В пресс-службе регионального правительства подчеркивают, что все отданные Вадимом Шумковым поручения взяты на контроль. В ближайшее время состоится повторный объезд территорий, по которым были отданы поручения. Все замечания должны быть устранены в весенне-летний период.

Курган, Ольга Злотникова

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