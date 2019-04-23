В Кургане раскрыли планы по ремонту дорог

В Кургане в 2019 году отремонтируют 31,5 км городских дорог. В общей сложности на это потратят 601 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

О том, какие магистрали ждет обновление, рассказал в ходе пресс-конференции глава города Андрей Потапов. По его словам, самые масштабные работы пройдет на проспекте Маршала Голикова (участок от Мостостроителей до моста через реку Черная), Шадринском тракте, на улице Пролетарской (от Куйбышева до путепровода), Мостостроителей от Галкинского переезда до Маршала Голикова, улицу Сибирскую (от улицы Савельева до Б. – Петрова и от Б. – Петрова до улицы Орлова).

Также запланирован ремонт всего полотна на проспекте Конституции, автодороги Курган – Садовое и улицы Омской (от здания №99 к.3 до кольца на трассе «Иртыш»). По словам Потапова, сроки проведения работ будут определены по результатам проведения электронных аукционов. Однако известно, что завершить ремонты планируется не позднее 15 октября 2019 года.

Основными видами работ, которые будут произведены на объектах, станут фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части; восстановление конструкции полотна в местах просадки; устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Последние мероприятия, отметил Потапов, позволяет увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог до 7 лет.

Кроме этого, на объектах предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия на съездах, парковках и тротуарах, а также обустройство технических средств организации дорожного движения. Как сообщают в пресс-службе горадминистрации, с сегодняшнего дня в Кургане начнется проведение комиссионных обследований дорог, которые планируется отремонтировать в текущем году.

Добавим, что в целом по области в период до 2024 года будет отремонтировано 1310 км автодорог. До нормативного состояния планируется довести более 45% региональной дорожной сети, в агломерации, в которую войдут город Курган и Кетовский район, – до 85%.

Курган, Ольга Злотникова

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