В Зауралье заключенный дважды «заминировал» колонию

В Кургане вынесен приговор 21-летнему мужчине, который дважды поднял по тревоге силовые ведомства, сообщив о готовящихся взрывах. Примечательно, что на момент совершения преступления он находился в местах лишения свободы.

По данным региональной прокуратуры, 4 октября 2017, отбывая наказание в исправительной колонии №1, расположенной в Кургане, мужчина позвонил с мобильного телефона (запрещенный в исправительных учреждениях предмет) в службу «112».

Диспетчеру он сообщил заведомо ложную информацию о том, что в школе, которая находится на территории колонии, заложено взрывное устройство. Спустя некоторое время он повторил попытку дезинформировать силовиков.

Позвонив по телефону «02» молодой человек сообщил, что теперь бомба заложена в одном из отрядов того же исправительного учреждения.

Суд приговорил лжетеррориста к 1 году 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с него в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, более 8 тысяч рублей.

Курган, Ольга Злотникова

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