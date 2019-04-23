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NewDayNews.ru

Вторник, 23 апреля 2019, 13:04 мск

Новости Курган

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Жителям Зауралья запретили посещать леса

Фото Pixabay

На всей территории Курганской области до особого распоряжения вводится особый противопожарный режим. Постановление правительства региона уже вступило в силу. В соответствии с документом, на период действия режима запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

Также, согласно постановлению, должны быть увеличены противопожарные разрывы по границам населенных пунктов, созданы дополнительные противопожарные полосы вокруг населенных пунктов и садоводств.

С 23 апреля в администрациях районов и городских округов будет организовано дежурство, патрулирование населенных пунктов, приведена в готовность находящаяся в резерве пожарная техника.

Как отмечают в пресс-службе горадминистрации, в условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности возрастают: для граждан – от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Добавим, что только за прошедшие выходные в Курганской области произошло более 50 возгораний. В основном, горят мусор, сухая трава и камыш. Всего с начала года в Кургане произошло порядка 250 пожаров различной степени.

Курган, Ольга Злотникова

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