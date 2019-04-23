Глава Зауралья Вадим Шумков покрасил памятник своего детства

В Кургане врио губернатора области Вадим Шумков вместе со школьниками и педагогами привел в порядок обелиск, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Пичугина Варгашинского района.

Гражданско-патриотическая акция прошла на малой родине главы региона. «В 80-м году я здесь стоял пионером, этот памятник открывали к 35-летию Победы, он был закрыт большим белым полотном. Я помню, как его сдергивали, как был салют. Для меня очень важно приехать сюда через 39 лет и принять участие в ремонте. Это память моя, память села, где я жил, тех людей, которые здесь живут», – сказал глава региона.

Обелиск, расположенный возле местной школы, напоминает о подвиге 87 курганцев, фамилии которых навсегда вписаны в историю села. «Важно, когда взрослые показывают пример, потому что поколение, которое было после войны, воспринимало это по-другому. Сейчас молодежь воспринимает войну, как цветные картинки, потому с ребятами надо разговаривать, объяснять, что эти фамилии на обелиске это фамилии их дедов. Я считаю, что это будет работать», – отметил воспитательную ценность мероприятия Вадим Шумков.

Напомним, акция «Обелиск» проходит во всех районах Курганской области с 20 апреля по 8 мая. К благоустройству памятных мест уже присоединились сотни жителей региона, общественные организации, и «Волонтеры Победы».

Курган, Ольга Злотникова

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