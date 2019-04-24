В Кургане за парковку на газонах придется заплатить до 70 тысяч рублей

В Кургане депутаты областной думы поддержали инициативу своих городских коллег, приняв сразу в двух чтениях изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Курганской области».

За парковку на газонах и детских площадках теперь придется заплатить солидный штраф. Согласно документу, штраф за парковку в неположенных местах для физических лиц составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 30 тысяч рублей.

Юридическим лицам за оставленную на газоне машину придется заплатить от 40 до 70 тысяч рублей.

К слову, штрафные санкции будут применяться в ряде других случаев, касающихся нарушения правил благоустройства. Например, за незаконно высаженное дерево. По информации пресс-службы регионального парламента, штраф будет также назначен за выполнение работ по сносу, посадке, обрезке деревьев и кустарников без оформления разрешений; за нарушение порядка проведения земляных работ; за вынос грунта и грязи с территории строительной площадки на территорию общего пользования.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 24.04.19

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