Курган – не провинция: в Зауралье запускают проект продвинутых городов

В Кургане прошли первые Губернские чтения под председательством врио губернатора региона Вадима Шумкова. Такой формат общения, предполагающий открытый диалог бизнеса, власти и общественности и научного сообщества ранее был анонсирован главой региона. Цель – публичное обсуждение инициатив, направленных на улучшение качества жизни в регионе.

Первой темой чтений стала реализация в Курганской области проекта «Умный город», который должен аккумулировать все процессы жизнедеятельности муниципалитета в единую систему – от анализа потребности города в урнах до энергоэффективности уличных фонарей и наличия в нужных местах дорожных знаков.

Как отметил в своем вступительном слове глава Зауралья Вадим Шумков, в стране сформирован запрос на развитие «умной» городской среды. Прежде всего, это город, удобный для людей. «Умные города» означают полную цифровизацию, то есть все услуги, вся инфраструктура должны быть взаимосвязаны, оптимизированы для повышения качества обслуживания за меньшие деньги.

По словам главы Зауралья, качество городской среды оказывает значимое влияние при выборе места для проживания, именно от того, насколько комфортен город, зависит выбор людей. Поэтому вопрос рационального использования городской структуры сегодня становится особенно актуальным.

При этом речь идет не только о благоустройстве, но о создании необходимых условий для комфортной жизни: зон отдыха, бесплатного wi-fi, о развитии транспортной инфраструктуры и так далее.

«Мой главный посыл, и вы, я думаю, его разделяете, – Курган – это не провинция. Курган – это не город, в котором живут только люди, «которые не успели никуда уехать». Это симпатичный город, у которого большое будущее. Но это будущее мы должны подготовить сейчас», – подчеркнул Вадим Шумков.

Как отметил директор проекта «Умный город» Макрорегионального филиала Урал ПАО «Ростелеком» Олег Извеков, в определенном смысле Курган – уникальный город.

«Достаточно компактный город. С точки зрения внедрения базовых технологий, проект «Умный город» именно здесь может взлететь достаточно быстро», – отметил Извеков. Он добавил, что одной из основных целей реализации проекта является культурологический аспект. Речь идет и о культуре поведения, и о культуре потребления, в том числе природных ресурсов, тепла, энергии и т.д.

В числе тех направлений проекта, начало реализации которых возможно уже в этом году, Извеков назвал кейс «Умное освещение». Оно предполагает полное обновление технической и технологической составляющей оборудования. По словам эксперта, доказанная экономия на расходах за свет на улицах городов по итогам реализации достигает 70%.

По сути, пояснил директор проекта, «Умный город» – это комплексная система управления городом на основании цифровых данных, поступающих в режиме реального времени. При этом свою лепту в управление через различные сервисы и приложения могут внести сами жители. Этот проект реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и базируется на пяти основных принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, создание комфортной и безопасной городской среды, повышение экономической эффективности в управлении городским хозяйством.

Примечательно, что участники чтений, в числе которых были представители общественности и студенчества, активно включились в работу. Так, студенты госуниверситета предложили свои услуги по созданию «умных приложений», а один из ученых готов поделиться материалами исследований о транспортных потоках Кургана.

«Эта информация будет очень полезной, особенно при составлении плана ремонта дорог, маршрутов движения общественного транспорта. Такие данные нужно направлять в Департамент строительства», – одобрил идею Вадим Шумков.

Как было отмечено, сегодня уже разработана «дорожная карта» реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства Кургана на 2019 – 2021 годы. Финансироваться мероприятия будут из городской, региональной и федеральной казны. Также предполагается, что «Умным городом», кроме Кургана, станет и Шадринск. А в дальнейшем, отметил Извеков, проект можно внедрить в других районах области.

«Так «Умный город» у нас превратится в «Умную область», – пошутил Вадим Шумков. Глава Зауралья отметил также, что мыслить категориями прошлого века уже нельзя: «Наводя порядок в элементарных вещах, ремонтируя дороги, отстраивая сети, занимаясь жилым фондом, создавая новые рабочие места в промышленности, нам надо поднимать голову вверх и смотреть, что будет за горизонтом. Потому что на сегодня, если мы берем экономику не только российскую, но и мировую, то более 70% экономики это уже сервисы. А мы пытаемся мыслить категориями середины прошлого века».

Напомним, 14 февраля на Сочинском инвестиционном форуме между правительством Курганской области и публичным акционерном обществом «Ростелеком» было подписано Соглашение о сотрудничестве, предметом которого является намерение осуществлять взаимодействие по вопросу разработки предложений по созданию и реализации проекта «Умный город»». По словам первого заместителя губернатора региона Андрея Саносяна, заявка на участие Кургана в проекте «Умный город» уже оформлена.

Курган, Ольга Злотникова

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