В Кургане вынесли приговор водителю автобуса, из-за которого погибла пенсионерка

В Кургане городским судом вынесен приговор 56-летнему водителю автобуса, который сбил на проезжей части пешехода.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры области, происшествие случилось в ноябре 2018 года. Мужчина вел автобус по одной из центральных улиц города. Нарушив правила дорожные движения, он пересекал нерегулируемый пешеходный переход. Водитель не заметил пожилую женщину, которая вышла на «зебру», и сбил ее. Спустя некоторое время от полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Суд приговорил водителя автобуса к 1 году лишения свободы в колонии-поселении и лишил его прав на 2 года. Кроме того, по решению суда в пользу работодателя (индивидуального предпринимателя, являющегося собственником автобуса) с подсудимого взыскано 900 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Курган, Ольга Злотникова

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