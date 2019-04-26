В Зауралье обиженная жена сдала мужа-браконьера полиции

В Курганской области под суд пойдет браконьер из деревни Зеленая Сопка Целинного района. Мужчину, которого обвиняют в незаконной охоте, правоохранительным органам выдала обиженная жена.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, 9 марта 2019 года семью посетила комиссия из органов опеки, чтобы проверить условия, в которых проживают и воспитываются дети. Глава семьи упрекнул свою жену в том, что она плохо выполняет родительские обязанности.

Обиженная женщина в ответ на это рассказала комиссии, что ее муж – браконьер и лично показала, где тот хранит мясо и останки от разделки туши косули.

Выяснилось, что в тот день мужчина на своем автомобиле выехал на близлежащую проселочную дорогу, где и добыл одну сибирскую косулю, отстрелив ее из ружья. Сумма причиненного ущерба оценивается в 120 тысяч рублей. В ходе следствия автомобиль и ружье изъяты, на них наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 25.04.19

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