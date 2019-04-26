В Кургане уволенный сотрудник угнал машину бывшего шефа

В Кургане 26-летний мужчина ограбил своего бывшего работодателя и испортил его имущество.

Как рассказали в УМВД по Курганской области, ночью в офисе одной из организаций города разбили окно. Неизвестный проник в помещение, украл ноутбук стоимостью 15 тысяч рублей, а затем угнал автомобиль «Isuzu», принадлежавший директору компании. Материальный ущерб составил один миллион рублей.

Машину нашли сгоревшей на одной из улиц города. Вскоре по подозрению в совершении преступлений был задержан ранее судимый житель областного центра, бывший работник организации. У него был изъят похищенный ноутбук. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Курган, Ольга Злотникова

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