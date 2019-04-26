В Зауралье задержали контрабандистов с БАДами

В Курганской области на автомобильном пункте пропуска через границу «Петухово» были задержаны две нелегальные партии парфюмерно-косметической продукции и БАДов, которые везли из Казахстана.

Конечным пунктом назначения сомнительного товара являлся город Назрань Республики Ингушетия. По данным регионального управления Роспотребнадзора, одна партия содержала 272 упаковки БАДов 23 различных наименований. Среди ввозимых средств были, например, сборы от острой кишечной инфекции, средства для улучшения пищеварения и укрепления иммунитета, БАДы для женского здоровья без каких-либо сведений о безопасности и качестве.

В другой партии была косметика (крема, сыворотки, лосьоны, тональные средства и др.) с маркировкой на иностранном языке. В отношении граждан, пытавшихся провезти сомнительный товар через границу, составлены протоколы об административном правонарушении. Мировой суд Петуховского района приговорил каждого из нарушителей к штрафу, а продукция была изъята. Впоследствии она будет уничтожена, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

Курган, Ольга Злотникова

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