Пропавшую 17-летнюю жительницу Кургана нашли мертвой

Недалеко от Кургана найдено тело молодой девушки, которую двое суток искала полиция. Сообщение о безвестном исчезновении 17-летней жительницы города поступило в правоохранительные органы 23 апреля. Вечером этого дня девушка должна была приехать в город Катайск к родственникам, но ее не дождались.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, на теле имеются признаки насильственной смерти.

Уже задержаны двое подозреваемых в совершении преступления. Это молодые жители Кургана 1997 и 1999 годов рождения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 26.04.19

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