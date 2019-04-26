Вадим Шумков потребовал отремонтировать школу в Звериноголовском районе

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков находится с рабочим визитом в Звериноголовском районе. Одним из пунктов повестки стало посещение школы имени дважды героя Советского Союза Григория Кравченко. Состояние здание главу региона не устроило.

Как объяснили в пресс-службе областного правительства, школа была построена почти 40 лет назад – в 1980 году. В настоящее время в здании обновлены только входная группа и первый этаж, остальные помещения остро нуждаются в ремонте. Осмотрев школу, Вадим Шумков поручил заместителю губернатора по социальной политике Татьяне Менщиковой вместе с главой района Михаилом Шейгецем подготовить проектно-сметную документацию на ремонт школы в 2020 году.

При этом глава региона поставил задачу привести в порядок не только классы и коридоры, но и фасад здания. Кроме того, в рамках ремонтной кампании дорог будет заасфальтирована центральная улица, которая ведет к школе. Пообщался Вадим Шумков и со школьниками, уже традиционно выйдя вместе с ними на благоустройство территории у обелиска звериноголовцам, погибшим в годы войны, и у памятника первому дважды герою Советского Союза Григорию Кравченко.

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Курган, Ольга Злотникова

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