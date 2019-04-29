Глава Зауралья пообещал отправить на море ребят из детских домов

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков пообещал отправить на море ребят из различных детских домов региона. Об этом он сообщил своим подписчикам в Инстаграм по итогам заседания попечительского совета Введенского детского дома.

«Во всех детских домах в мае пройдут конкурсы-отборы ребятишек, проявивших себя лучшим образом. В итоге за счет попечителей более 30 ребят – победителей конкурса из всех детских домов – отправим на море», – написал Шумков.

Конкретно по Введенскому детскому дому также принят ряд решений. В частности, тут будет построена спортивная площадка, отремонтируют дорожки на территории. За счет попечителей уже отремонтирован пол в столовой и пищеблоке. «Мы сегодня разбирали на примере этого детского дома, что государство в год тратит около миллиона рублей на одного ребенка. Это солидные деньги. Но есть ряд услуг, которые выполняются неблестяще. Поэтому наша первая задача – повысить качество услуг и разобраться с надлежащим расходованием денег, а вторая – дать возможность направлять внебюджетные средства на первоочередные запросы детского дома», – сказал Вадим Шумков.

В настоящее время, отмечают в пресс-службе регионального правительства, в Курганской области 240 детей-сирот живут в шести детских домах. В каждом из них созданы попечительские советы. По инициативе главы региона с прошлого года изменился подход к формированию советов. В состав вошли представители крупных промышленных предприятий, банковской сферы, бизнеса. Попечители активно включились в привлечение благотворительных средств.

Курган, Ольга Злотникова

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