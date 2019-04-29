На центральной улице Кургана провалился асфальт, движение закрывают

В Кургане с 9 утра 30 апреля и до 21 часа 8 мая будет закрыто движение на перекрестке улиц Пролетарская и Гоголя. Здесь в асфальте образовалась огромная яма – произошел провал на коллекторе.

Постановление о перекрытии движения уже подписано в администрации города, сообщают в АО «Водный Союз», которое эксплуатирует все городские сети. Как пояснил главный инженер предприятия Владимир Шаляпин, провал на проезжей части произошел из-за обрушения коллектора диаметром 1000 мм.

«Его необходимо ликвидировать, но сделать это можно только перекрыв движение автотранспорта. Поэтому мы приносим извинения горожанам за временные неудобства, связанные с проведением работ и ограничением движения. Просим водителей заранее планировать свой маршрут», – сообщил Шаляпин.

Напомним, что с 23 апреля предприятием также ведутся работы на изношенном участке куйбышевского коллектора диаметром 1000 мм в районе Центрального рынка. Закончить работы планируется до конца этой недели. В «Водном Союзе» отмечают, что это значительно раньше обозначенных в Постановлении администрации сроков. Ранее сообщалось, что ремонт здесь закончат только к 22 мая.

Курган, Ольга Злотникова

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