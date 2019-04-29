В Зауралье свадьба закончилась смертью гостьи

Свадебное торжество в Курганской области закончилось смертью гостьи. Трагедия произошла в Альменевском районе 27 апреля.

Днем по автодороге Малышево-Юламаново-Аскарово житель Челябинска 1965 года рождения ехал с двумя женщинами на Toyota Land Cruiser на свадебный банкет, однако не справился с управлением и на 11 км опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля – женщина 1961 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в Альменевскую ЦРБ. Другой пассажир автомобиля – жительница Челябинска 1970 года рождения, сидевшая на переднем сиденье, от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Как выяснилось, водитель был пьян.

Стоит отметить, что всего за период с 26 по 28 апреля 2019 года на территории Курганской области зарегистрировано 54 ДТП. Два человека погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Курган, Ольга Злотникова

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