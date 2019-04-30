Глава Зауралья решил вопрос с сельской школой, ученики которой три года занимаются, где придется

В ходе визита в Юргамышский район врио губернатора Курганской области поручил выделить дополнительные средства на завершение ремонта Кислянской средней школы.

Пока 180 учеников вынуждены получать знания в приспособленных помещениях, а работы по ремонту здания школы тянутся уже три года.

Как поясняют в пресс-службе регионального правительства, Кислянская школа была построена в 1967 году. Ее реконструкция ведется в рамках региональной государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Однако работы затянулись.

Главу региона эта ситуация не устроила. Он дал поручение заместителям рассмотреть возможности дополнительного финансирования из областного бюджета и за счет инвестора. «Будем завершать реконструкцию, другого варианта нет. Объект знаковый. С вас общественный контроль, чтобы подрядчик работал качественно. Будет разработан план-график завершения работ», – пообещал Вадим Шумков педагогам школы и родителям учеников.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 30.04.19

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