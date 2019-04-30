Житель Кургана украл гараж вместе с содержимым

В Кургане задержан мужчина, который умудрился украсть металлический гараж вместе со всем содержимым. С сообщением о краже в конце апреля в полицию обратилась 40-летняя жительница, которой гараж достался по наследству.

Приехав на место, она обнаружила, что металлического сооружения на месте нет. Ущерб составил более 60 тысяч рублей. По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении кражи был задержан.

Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина, проживающий неподалеку. Зная, что владелец гаража скончался, он решил, что пропажу гаража никто не заметит, и сдал его в пункт приема металла. Посудомоечную машину, духовой шкаф и прочие вещи, которые хранились в гараже, злоумышленник продал.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 30.04.19

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