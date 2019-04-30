В Зауралье составили портрет злостного неплательщика за коммуналку

В Кургане судебные приставы составили портрет злостного неплательщика за жилищно-коммунальные услуги. По словам главы УФССП по Курганской области Ирины Уваровой, это человек, имеющий постоянный источник доходов, старше 40 лет, чаще – женщина.

«Работающее население составляет основную часть всех должников. На сегодняшний день у нас порядка 7 тыс. исполнительных документов», – сказала Уварова на брифинге, посвященном ситуации с неплатежами за услуги ЖКХ.

Как отметила главный судебный пристав региона, для взыскания долгов используется весь арсенал законодательно закрепленных мер воздействия: ведется разъяснительная работа, блокируются счета, регулярно проводятся рейды, описывается имущество. Самой же эффективной мерой является ограничение на выезд за пределы страны, она применяется, по статистике, к каждому восьмому должнику.

Общий долг за коммуналку в Курганской области на сегодняшний день составляет порядка 4 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей накопило население области.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 30.04.19

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