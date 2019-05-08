В Зауралье на 10-летнюю девочку упала бетонная плита памятника (ФОТО)

В Курганской области начата доследственная проверка по факту травмирования 10-летней девочки в селе Камышевка Шатровского района. На ребенка упала бетонная плита, составляющая ансамбль мемориального комплекса. Памятник установили за несколько часов до ЧП.

«Сегодня 7 мая примерно 19:30 до 20:30 произошло происшествие в Шатровском районе в селе Камышевка. Сегодня установили два гранитных памятника возле мемориала ко дню победы «Односельчанам слава», один из которых впоследствии игры детей упал на девочку 10-11 лет», – рассказали местные жители в группе «ЧП Курган» ВКонтакте.

В следственном управлении СКР по региону информацию подтвердили. По предварительным данным, вечером 7 мая девочка находилась около мемориала со своим двоюродным братом. В какой-то момент мальчик забрался на бетонную плиту и стал ее раскачивать. В результате каменная плита упала на девочку.

Ребенок госпитализирован, однако о состоянии его здоровья точной информации нет. Как пояснила пресс-секретарь Департамента здравоохранения региона Юния Ларсон, данные о том, в какую больницу поступила девочка, а также тяжесть причиненных ей телесных повреждений, составляют врачебную тайну.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе следственного управления регионального СКР, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося и определена степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки.

Фото – группа «ЧП Курган» в ВКонтакте

Курган, Ольга Злотникова

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