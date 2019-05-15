В Зауралье возбудили уголовное дело после падения на девочку гранитной плиты

В Курганской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту падения на ребенка гранитной плиты мемориального комплекса.

Следователи пришли к выводу, что при проведении строительных работ были допущены нарушения правил безопасности, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, вечером 7 мая в селе Камышевка Шатровского района 10-летняя девочка получила серьезные травмы в результате падения на нее одной из гранитных плит недавно установленного мемориального комплекса. Девочка находилась около мемориала со своим двоюродным братом, который забрался на гранитную плиту памятника и стал ее раскачивать. В результате плита упала на ребенка.

В рамках расследования будет проверено соответствие произведенных работ на мемориальном комплексе требованиям безопасности, а также дана оценка действиям работников подрядной организации, установившим на комплексе гранитные плиты.

Курган, Ольга Злотникова

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