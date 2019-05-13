В двух районах Курганской области сняты режим ЧС и запрет на алкоголь

С 13 мая в Сафакулевском и Щучанском районах Курганской области снят режим ЧС. Таким образом, повышенные противопожарные меры будут предприниматься только в городе Кургане, на территории Кетовского, Юргамышского и Белозерского районов. Об этом было сказано в ходе очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, природный пожар вблизи села Иковка, из-за которого были эвакуированы порядка 2 тыс. жителей, локализован. Обнаруженный в ходе утренней авиаразведки очаг очередного возгорания успешно ликвидирован с помощью самолета-амфибии БЕ-200. Люди вернулись домой.

В настоящее время угрозы населенным пунктам Курганской области нет. Часть сил и средств межрегиональной группировки, которая была стянута в Зауралье, отправилась домой. Так, убыл в Москву самолет ИЛ-76 МЧС России, а также 173 человека и 21 единица техники – курсанты Уральского института ГПС МЧС России, которые были командированы из Екатеринбурга.

Также на место постоянной дислокации отправлены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области, силы и средства Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (Челябинская область). Авиация МЧС России: вертолет Ми-8 и самолет-амфибия БЕ-200 ЧС пока остаются в Курганской области и продолжают свою работу.

Кроме того, сообщают в пресс-службе областного правительства, в связи со стабилизацией ситуации принято решение с 13 мая полностью снять запрет на продажу алкоголя. Однако источник отмечает, что в случае ухудшения ситуации ограничительные меры могут быть введены вновь. Запреты на посещение лесов и охоту продолжают действовать.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 10.05.19

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