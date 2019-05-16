российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 мая 2019, 15:42 мск

Новости Общество

«Ситуация критическая»: власти не спешат решать проблему лесных пожаров в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин охарактеризовал ситуацию с лесными пожарами в России как критическую. Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Кудрина, лесные пожары не только наносят экономический ущерб и угрожают жизни тысяч людей, но и ведут к экологической катастрофе. «Ситуация критическая», – констатировал руководитель СП.

Кудрин также отметил, что, несмотря на то, что ежегодно в России «горят миллионы гектаров леса», «системные проблемы решаются слишком медленно».

По информации Счетной палаты, площадь лесных пожаров в стране увеличилась в 3,2 раза. Если в 2016 году в России сгорело 2,7 млн га леса, то в 2018-м – пройдено огнем 8,5 млн га. Главное контрольное ведомство РФ оценивает экономический ущерб от пожаров в прошлом году в 20 млрд рублей, годом ранее – 25,2 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», плачевная ситуация с лесными пожарами в России была затронута на заседании Госдумы 14 мая. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов на парламентской десятиминутке назвал причину бушующих в РФ природных пожаров и призвал коллег срочно внести поправки в федеральный бюджет, чтобы оснастить ФБУ «Авиалесохрана» современными средствами пожаротушения. Он отметил, что сейчас специалисты вынуждены использовать Як-18, которые были разработаны 70 лет назад – хотя у России есть знаменитый самолет-амфибия «Альтаир».

Нилов при этом указал, что в лесах горит сухостой, который гражданам страны выносить из леса запрещено. «Это же касается лесов вокруг населенных пунктов, заваленных валежником, сухостоем – народу не дают, сами ничего не делают, никаких противопожарных мер, и вот вам причина!» – подчеркнул депутат.

С началом весны в России зафиксированы сотни природных пожаров, а пройденные огнем территории можно измерить тысячами гектаров. Доходило до того, что в ряде территорий, например, в Курганской области и Забайкалье вводились режимы ЧС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.19

Тюменский бюджет ощутил падение сборов от льгот для «Стеклотеха» и «Очаково». / «Где закон? Куда послали?» Госдума ополчилась на правительство РФ из-за бесплатного питания школьников. / В Москве задержан сборщик средств для террористов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Вот оно – преступление!» В Госдуме назвали причину страшных лесных пожаров в России

«С лесными пожарами все очень плохо, а будет еще хуже»: на Урале бьют тревогу

В 18 регионах России бушуют природные пожары

В двух районах Курганской области сняты режим ЧС и запрет на алкоголь

После лесных пожаров в Забайкалье возбуждены уголовные дела

«Пока в каждой деревне есть поджигатель, вся страна будет гореть»: интервью с главным пожарным Гринпис России Григорием Куксиным

Метки / Лесные пожары

В 18 регионах России бушуют природные пожары

Особый противопожарный режим ввели в 22 регионах России

Природные пожары угрожают космодрому «Восточный»

Природные пожары в Забайкалье уничтожили имущества на 1 млрд рублей

После лесных пожаров в Забайкалье возбуждены уголовные дела

660 жителей Забайкалья пострадали от природных пожаров

Медведев анонсировал появление системы контроля за вывозом леса из России

При пожарах в Греции погибли более 90 человек, поиски пропавших продолжаются

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,

Новости партнеров