«С лесными пожарами все очень плохо, а будет еще хуже»: на Урале бьют тревогу

Обстановка, складывающаяся в регионах Уральского федерального округа с лесными пожарами, уже стала очень напряженной, а в ближайшие дни может стать еще хуже. Об этом сообщили РИА «Новый День» в Департамента лесного хозяйства по УрФО.

С начала пожароопасного сезона в лесах Урала зафиксировано уже 498 лесных пожаров на общей площади 21 964 гектара – это значительно больше, чем за три предыдущих года вместе взятых (в 2016 году общая площадь лесных пожаров на 8 мая составляла две тысячи гектаров, в 2017 году – 12 тысяч гектаров, в 2018 году – пять с половиной тысяч).

За прошедшие сутки зафиксировано семь крупных лесных пожаров (Курганская область – три крупных на общей площади 13 196 га, Свердловская область – один крупный на общей площади 358 га, Тюменская область – один крупный на общей площади 90 га, Челябинская область – два крупных на общей площади 555 га).

Прогнозы на ближайшие праздничные и выходные дни крайне неутешительные: на юге округа (Курганская, Челябинская области) ожидается аномальная жара до + 30 градусов, что на семь градусов выше климатической нормы. При такой погоде в отсутствие дождей, когда землю устилает еще сухая прошлогодняя трава (свежая еще не выросла), пожарная опасность крайне высока. Поэтому на Урале во всех регионах, кроме Ямала и Курганской области, действуют особые противопожарные режимы – это значит, что запрещается посещать леса, разводить костры, проводить пожароопасные работы в границах поселений и городских территорий, дачных кооперативах и на приусадебных участках. В Курганской области действует еще более жесткий режим чрезвычайной ситуации, там запрещена и охота.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.05.19

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