В 18 регионах России бушуют природные пожары

44 тысячи гектар охвачены природными пожарами на территории России. Пламя бушует в 18 регионах страны, в 6 субъектах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, предоставленным Авиалесоохраной, в настоящее время зафиксировано 54 лесных пожара на площади 44 235 га. Наибольшее число очагов наблюдается в Красноярском крае – 17, в Курганской, Иркутской областях, Забайкалье – от 4 до 6.

За минувшие сутки огнеборцам удалось ликвидировать 55 лесных пожаров на площади 25 517 га. В тушении задействованы более 3,5 тысячи человек и 835 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении – 70 воздушных судов.

В 77 субъектах России открыт пожароопасный сезон. В шести регионах объявлен режим ЧС. В 51 субъекте РФ введен особый противопожарный режим, который предусматривает запрет, либо ограничение использования огня, в том числе при проведении различных видов работ.

Кроме того, категорически запрещено поджигать сухую траву на землях сельхозназначения и частных садовых участках. По информации Авиалесоохраны, именно переход в лес огня с сопредельных земель является главной причиной возникновения пожаров в текущем году. Второй причиной остается неосторожное обращение с огнем.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.05.19

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