Сибири предрекли рост смертности из-за смога от лесных пожаров. Как защититься от гари – советы ученого

Гарь от лесных пожаров, накрывшая сибирские города, в том числе Красноярск, может привести к росту смертности. Об этом заявил доктор медицинских наук, председатель общественного совета при Росприроднадзоре Борис Ревич. Эксперт провел параллели с ситуацией 2010 года в Москве, когда столицу заволокло дымом от лесных пожаров. Тогда, по его словам, от аномальной жары и загрязнения атмосферы было зарегистрировано «11 тысяч дополнительных случаев смерти». «Москва вошла в перечень наиболее крупных экологических катастроф в мире», – констатировал медик в комментарии РИА «Новости».

Ревич заявил, что сегодняшняя ситуация в Красноярске сравнима с событиями девятилетней давности в российской столице. «Тогда антициклон держался 44 дня, поэтому последствия были такими тяжелыми», – указал он. Однако, как отметил эксперт, «ситуация в Москве легла на относительно благополучную экологическую ситуацию в отношении качества воздуха». Тогда как в Красноярске нынешняя проблема накладывается на уже существующую много лет неблагополучную ситуацию с высоким загрязнением воздуха из-за работающих промышленных предприятий, заявил он.

По словам ученого, большую опасность для здоровья людей представляет сажа, образующаяся в результате горения. Она является канцерогенным веществом. Наличие сажи в воздухе приводит к возникновению множества заболеваний и осложнений у людей, «которые уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, и добавляют проблем с органами дыхания», отметил эксперт.

Уменьшить влияние смога от лесных пожаров на здоровье, по словам Ревича, помогут марлевые повязки, защита окон и использование вентиляторов. Следует «затянуть марлей окна, если есть такая возможность, максимально использовать вентиляторы», рассказал эксперт. По его словам, с марлевыми повязками нужно быть осторожным, поскольку использование их людьми с заболеваниями органов дыхания может только ухудшить самочувствие. Кроме того, небходимо отказаться от спортивных тренировок на открытом воздухе.

Ранее жители Сибири потребовали от федеральных властей ввести режим чрезвычайной ситуации на территории СФО из-за лесных пожаров. К настоящему времени соответствующую петицию на сайте change.org подписали более 65 тысяч человек. Реакции от чиновников на обращение сибиряков пока нет. По информации Росгидромета, дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии распространился далеко на запад и юго-запад. Гарь накрыла Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области, Хакасию и Алтайский край. Площадь лесных пожаров в Сибири составляет около 1,3 млн га. Однако их не тушат, ссылаясь на то, что горящие леса не угрожают населенным пунктам. Власти заявляют, что тушить такие пожары нецелесообразно, поскольку затраты на это «превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Напомним, в мае глава Счетной палаты Алексей Кудрин охарактеризовал ситуацию с лесными пожарами в России как критическую. По его мнению, природные пожары не только наносят экономический ущерб и угрожают жизни тысяч людей, но и ведут к экологической катастрофе. Кудрин заявил, что, несмотря на то, что ежегодно в России «горят миллионы гектаров леса», «системные проблемы решаются слишком медленно».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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