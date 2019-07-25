Власти не торопятся вводить режим ЧС в задыхающей от смога из-за лесных пожаров Сибири

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло назвал условие введения чрезвычайного положения на территории Сибири, охваченной смогом от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. По словам чиновника, режим ЧС будет введен в том случае, если специалисты зафиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

«Превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зарегистрировано. Это данные 175 лабораторий. В случае превышения ПДК сразу будет введен режим ЧС», – приводит слова Меняйло ТАСС.

По информации федеральной Авиалесоохраны, на сегодняшний день площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области превысила 1,4 млн га. Значительную часть горящих лесов решено не тушить, а контролировать с помощью космического мониторинга. Как заявляют чиновники, бороться с такими пожарами нецелесообразно, поскольку затраты на это превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

Ранее жители Сибири потребовали от федеральных властей ввести режим чрезвычайной ситуации на территории СФО из-за лесных пожаров. К настоящему времени соответствующую петицию на сайте change.org подписали более 93 тысяч человек. По информации Росгидромета, дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии распространился далеко на запад и юго-запад. Гарь накрыла Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области, Хакасию и Алтайский край.

Как сообщал «Новый День», сегодня Госдума отказалась принимать протокольное поручение своему профильному комитету об обращении к правительству РФ с предложением ввести режим ЧС в страдающих от лесных пожаров регионах Сибири.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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