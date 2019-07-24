«Проявите государственное мышление, защитите наши леса и наше здоровье!»: 50 тысяч жителей Сибири требуют от властей ввести режим ЧС в регионе

Более 50 тысяч сибиряков потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Сибирского федерального округа из-за масштабных лесных пожаров, бушующих в восточной части региона, и смога от них, распространяющегося на западную территорию СФО. Соответствующая петиция, адресованная президенту РФ, правительству, а также Минздраву, МЧС и Минлесхозу, опубликована на сайте change.org.

«Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях, – говорится в тексте петиции. – Причем уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края – в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске».

Карта лесных пожаров в Сибири, скриншот с сайта fires.ru

Как указывает автор обращения, жительница Томска Ольга Козулина, «в Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири!». Она потребовала ввести режим ЧС на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров в СФО на основании федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». После такого решения федеральные власти, как ожидают подписанты, будут вынуждены направить в «очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы». Кроме того, «накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС», указывается в петиции.

«Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае! – говорится в обращении. – Представляете, что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса!» В петиции отмечается, что «в результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные поселки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений». Неравнодушные жители Сибири призывает чиновников «проявить государственное мышление» и «защитить наши леса, нашу воду, наше здоровье».

К настоящему времени петицию подписали 50,5 тысяч человек.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области сообщило, что Западную Сибирь окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространяет смог на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края, где бушуют сильные природные пожары. Метеорологи прогнозируют улучшение обстановки в ближайшие 2-3 дня при изменении направления ветра. При этом задымленность сохранится в Красноярском крае и Иркутской области.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро среды, 24 июля, на севере Красноярского края площадь лесных пожаров достигла почти 850 тысяч гектаров, а их общее число составляет 145. При этом активно тушится лишь 49,9 тыс. га горящего леса. Борьба с 85 лесными пожарами в труднодоступных местах на площади 800,4 тыс. гектаров признана нецелесообразной из-за отсутствия угрозы населенных пунктами и прогнозируемыми значительными затратами на их тушение, которые превышают возможный вред от них. Как отмечается, эти пожары находятся «под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом».

В Иркутской области на сегодняшний день действует 112 лесных пожаров на общей площади 458,7 тысяч гектаров. В зоне космического мониторинга находятся более 41 пожар на площади 340 тысяч гектаров, т.е. за ними просто наблюдают.

Также, по информации Авиалесохраны, масштабные природные пожары зафиксированы и в Якутии, которая не входит в СФО. В республике охвачено огнем более 651,1 тыс. гектаров леса. В зоне космического мониторинга горящий лес на площади 654,4 тыс. гектаров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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