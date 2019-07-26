Казань во мгле: до Поволжья дошла гарь от лесных пожаров в Сибири (ФОТО, ВИДЕО)

Татарстан накрыла дымовая мгла от лесных пожаров в Сибири, сообщает сегодня республиканское управление по мониторингу окружающей среды. По данным ведомства, смог наблюдается в регионе с 25 июля.

Дымовую мглу, возникшую в результате воздушного переноса частичек гари от природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, зафиксировали метеостанции в разных территориях Татарстана.

Смог в Татарстане от сибирских пожаров

В частности, мгла отмечается в Нижнекамске и Набережных Челнах – в этих городах отмечен рост концентраций взвешенных веществ. Накануне концентрация пыли в данных городах достигла предельно-допустимой и составила 0,5 мг/м3, но при этом превышения ПДК вредных веществ не выявлено. Как отмечают очевидцы, сегодня смог добрался до Казани.

«Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Республику Татарстан», – говорится в сообщении ведомства.

По прогнозу Гидрометцентра республики, в воскресенье, 28 июля, в регионе ожидается приход северо-западного и северного ветров, которые очистят воздух в Татарстане.

Как сообщал «Новый День», огнем в Сибири объято 2,2 млн гектаров леса. Сложной остается ситуация в Красноярском крае, где горит 900 тыс. га лесных насаждений, и в Иркутской области, где 558,3 тыс. га леса. Ранее жители Сибири потребовали от федеральных властей ввести режим чрезвычайной ситуации на территории СФО из-за лесных пожаров. На момент публикации материала соответствующую петицию на сайте change.org подписали более 125 тыс. человек. По данным Росгидромета, дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии распространился далеко на запад и юго-запад. Гарь накрыла Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области, Хакасию и Алтайский край.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 26.07.19

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