Огнем в Сибири объято 2,2 млн га. Люди требуют от властей принять меры

В российских лесах действует более 400 возгораний на общей площади свыше 2,2 млн га. В труднодоступных районах страны действует 256 возгораний на площади 2,1 млн га. Сложной остается ситуация в Красноярском крае, где горит 900 тыс. га, а также в Якутии, там огнем охвачено более 780 тыс. га леса. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства.

Лесоохрана Иркутской области за сутки потушила три пожара на общей площади 1,8 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В локализованное состояние на утро 26 июля перешли четыре возгорания на площади 1,445 тыс. га, из которых 1395 га покрыты лесом. Два локализованных возгорания находятся в Киренском районе, еще одно – в Нижнеилимском.

«Действуют 68 пожаров, из них в зоне обслуживания 14 очагов на площади 23,225 тыс. га, из которых 21,895 тыс. га покрыты лесом. Остальные 54 пожара действуют в зоне контроля, их площадь 102,3 тыс. га, из них 96,9 тыс. га, покрытые лесом», – говорится в сообщении.

21 пожар действует в Мамско-Чуйском районе, 17 – в Катангском районе, 13 – в Киренском, 9 – в Бодайбинском, 4 – в Казачинско-Ленском, 3 – в Усть-Кутском, 1 – в Усть-Удинском. В зоне космического мониторинга контроля действуют 46 очагов на площади 431,3 тыс. га. Из них 16 таких очагов находится в Катангском районе, 13 – в Мамско-Чуйском, 12 – в Киренском, четыре – в Бодайбинском и один – в Усть-Кутском.

Таким образом, в общей сложности в Иркутской области сейчас горит 558,3 тыс. га леса. Из-за задымления была приостановлена работа двух иркутских аэропортов. В частности, прекращено авиасообщение с райцентрами Киренск и Мама, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Иркутска. В поселения летают Ан-24 компании «Ангара». «Рейсы отменены из-за сильного задымления. Видимость – близкая к нулю, так что ни один командир воздушного судна не решит садиться на полосу», – заявили в аэропорту.

Сложная обстановка из-за природных пожаров сложилась во многих регионах России, люди страдают от смога, который заволок большие территории. Жители ряда регионов потребовали ввести режим «черного неба». Такой режим вчера, 25 июля, был продлен в Кузбассе. Однако, по словам исполняющего обязанности начальника Среднесибирского УГМС Сергея Сережкина, данный режим в сибирских регионах вводить только из-за дымки от лесных пожаров незаконно.

«Есть приказы минприроды и расчетные методы. Если в соседних регионах объявили режим НМУ только из-за дымки – это нарушение приказа минприроды. Будет организована проверка по тем учреждениям, которые это сделали. На счет вопроса о вредности дымки – это вопрос к санэпидстанции и врачам», – сказал господин Сережкин.

Требования к Москве начать «полномасштабную операцию» по тушению лесных пожаров выдвинул новосибирский журналист правительственной телекомпании ОТС, член партии «Зеленых» Николай Сальников. Он раскритиковал слова чиновников о том, что бороться с ними «экономически невыгодно». Сальников опубликовал видеообращение к федеральным властям на своей странице в соцсетях. Он напомнил, что уже неделю Новосибирская область и соседние регионы задыхаются от смога, а общая площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к 1,5 млн га.

«Для понимания: ежегодные лесовосстановительные работы в Красноярском крае охватывают максимум 90 тыс. га. Иными словам, то, что уже сгорело за последние две недели, удастся засадить в лучшем случае лет через 10», – заявил Сальников. Кроме того, он привел мнение экспертов, которые считают, что наводнение в Иркутской области в этом году произошло из-за вырубки лесов.

Как писал «Новый День», ранее сибиряки потребовали от федеральных властей ввести режим чрезвычайной ситуации на территории СФО из-за лесных пожаров. На момент публикации материала соответствующую петицию на сайте change.org подписали около 120 тыс. человек. По информации Росгидромета, дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии распространился далеко на запад и юго-запад. Гарь накрыла Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области, Хакасию и Алтайский край.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 26.07.19

В районной больнице Богдановича обнаружено 150 санитарных нарушений. / В Новом Уренгое продали офис Забарского с иконами и сауной (ФОТО). / В Судаке жалуются, что к морю и на набережную не пройти. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»