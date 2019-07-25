«Там дети задыхаются!» Госдума отказалась настоять на режиме ЧС в Сибири

Нижняя палата российского парламента отказалась принимать протокольное поручение своему профильному комитету об обращении к правительству РФ с предложением ввести режим ЧС в страдающих от лесных пожаров регионах Сибири. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер Госдумы Вячеслав Володин сослался на повестку дня и ранее принятые решения о рассмотрении 25 июля только законопроектов в третьем чтении.

С предложением о протокольном поручении, которое не было внесено в повестку дня сегодняшнего заседания Госдумы, выступила депутат от КПРФ Вера Ганзя. «В Сибири сложилась страшная экологическая ситуация, катастрофа, – напомнила она о лесных пожарах, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае. – Люди просят нас помочь в том, чтобы режим ЧС был введен. Там дышать нечем! Неужели мы не можем отодвинуть наши нормы, которые мы запланировали ранее, для того, чтобы людям помочь? Полминуты!»

Однако спикер Госдумы со своей стороны напомнил про «закон, в рамках которого решаются эти вопросы», и подчеркнул, что «инициировать эти проблемы» надо было тогда, когда «эта ситуация случилась».

«Вы что, хотите под шумок, под закрытие, понимая, что комитеты не будут работать, взять это озвучить и переложить решение на других? – поинтересовался Володин. – Коллеги, давайте понимать, как эти решения принимаются. Губернатор инициирует эти вопросы, их рассматривает министерство и правительство. А мы не должны пытаться снискать на этом политические лавры».

«У меня есть предложение – отозвать вас из отпуска и отправить в регион для того, чтобы эта проблема была изучена и потом доложена», – обратился Володин к Ганзя.

«Это не политическое заявление, это просьба людей, – возразила Ганзя. – Огромное количество подписей уже собрано: введите ЧС в регионах Сибири! Там дышать нечем. Там дети начинают задыхаться».

Вместе с тем депутат сообщила, что и так намерена отправиться в регионы, и призвала коллег последовать ее примеру. «Давайте все вместе поедем в Восточную Сибирь и поможем в тушении пожаров», – предложила она.

На помощь Володину пришел лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он обратил внимание, что план работы комитетов уже сформирован, «а получить информацию о том, что делается в этом направлении, можно направив депутатский запрос или съездив в регион». «Давайте продолжим работу по сегодняшней повестке», – подытожил он.

Инициативу Веры Ганзя поддержал только «эсер» Валерий Гартунг. Он предложил вместо протокольного поручения подготовить депутатское обращение с просьбой о введении ЧС, которые могли бы подписать депутаты всех фракций.

Согласно последней информации, в Сибири горит уже более двух миллионов га леса. Дым от пожаров распространился на Урал, сегодня утром смог накрыл город Тюмень. Петицию с требованием ввести режим ЧС подписали более 52 тысячи человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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