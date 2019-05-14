«Вот оно – преступление!» В Госдуме назвали причину страшных лесных пожаров в России

Самой горячей темой последних дней назвал бушующие в России лесные пожары депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на парламентской десятиминутке он призвал коллег срочно внести поправки в бюджет, чтобы оснастить ФБУ «Авиалесохрана» современными средствами пожаротушения.

Сегодня, отметил Нилов, специалистам приходится использовать Як-18, которые были разработаны 70 лет назад – хотя у России есть знаменитый самолет-амфибия «Альтаир». При этом в тайге горит сухостой, который гражданам страны выносить из леса запрещено.

Обвинения туристов и рыбаков в том, что именно они провоцируют возгорания, Нилов назвал бредом. «Да, поджоги есть, но это делают преступники: либо лесные браконьеры, либо те, кто не хочет обрабатывать землю, – заявил он. – Но где тогда посадки, где наказание преступников? Давайте, Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы, – ред.), немедленно ужесточим ответственность, вплоть до изъятия этих земель у тех, кто не хочет хотя бы скосить траву раз в году по осени!»

«Это же касается лесов вокруг населенных пунктов, заваленных валежником, сухостоем – народу не дают, сами ничего не делают, никаких противопожарных мер, и вот вам причина!» – подчеркнул Нилов.

Парламентарий также отметил, что у борцов с огнем при этом нет современных средств пожаротушения и необходимой техники. «Где эти знаменитые наши борта Бе-200 («Альтаир» – российский самолёт-амфибия, летающая лодка, – ред.)? – поинтересовался депутат. – Их практически нет! Когда мы проводили слушания по этой теме, с этой трибуны начальник этого ФБУ «Авиалесохраны» [Виталий] Акбердин огласил такие печальные цифры – в 2006 году было 106 бортов, осталось 27 сегодня, из них 9 в строю. Вот оно преступление, которое ведет к таким последствиям. Где наша реакция, где поправки в бюджет, где новые борта?»

Как сообщал «Новый День», серьезные пожары бушуют, в частности, в Курганской области, режим ЧС был снят только сегодня в самом Кургане и Белозерском районе.

В Челябинской области в майские праздники сгорело 900 га леса, а всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 312 лесных пожаров на площади 7718 гектаров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.05.19

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