После лесных пожаров в Забайкалье возбуждены уголовные дела

СК РФ возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье. Следователи установили, что халатность привела к уничтожению имущества и причинению вреда здоровью граждан.

В настоящее время в Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Штормовой ветер раздувает пламя на юге и юго-востоке региона. По последним данным, ожоги различной степени тяжести получили 34 человека.

«По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – говорится в сообщении СК РФ.

По предварительным оценкам, ущерб от пожаров составил свыше 280 млн рублей. Сотни жилых домов уничтожены огнем в 17 населенных пунктах. Сгорели 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств и 148 надворных построек.

«Также следователи установили, что огнем уничтожены два зернохранилища, 320 тонн грубых кормов, свыше 5600 голов скота, не менее 6 единиц сельскохозяйственной техники», – сообщают в СКР.

В настоящее время следователи опрашивают местных жителей, чиновников органов местного самоуправления и районных администраций, а также должностных лиц органов и учреждений, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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